Veröffentlicht am 27. März 2019 von wwa

NEUWIED – Kunst gegen Bares: Wem‘s gefällt, der zahlt – In der vom Kinder- und Jugendbüro (KiJuB) der Stadt Neuwied veranstaltete „Live Lounge“-Reihe heißt es am Freitag, 5. April, wieder „Kunst gegen Bares“. Im städtischen Jugendzentrum Big House, Museumsstraße 4a, treten ab 19:30 Uhr mehrere Kleinkünstler so unterschiedlicher Genres wie Musik, Comedy, Jonglage und Zauberei auf. Sie haben jeweils zehn Minuten Zeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Nachdem alle ihren Auftritt absolviert haben, können die Zuschauer für ihren Favoriten abstimmen, indem sie Geld in das jeweilige Sparschwein werfen. Der Eintritt kostet 5 Euro. Weitere Informationen gibt es im KiJuB unter Telefonnummer 02631 802 170, per E-Mail an kijub@neuwied.de oder im Internet unter www.neuwied.de