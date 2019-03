Veröffentlicht am 26. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN/WISSEN – Das große Musikschulkonzert der Kreismusikschule – Viele Mitwirkende am 7. April ab 16:00 Uhr im kulturWERKwissen – Rund 200 kleine und große Musikschüler werden am Sonntag, 7. April ab 16:00 Uhr das kulturWERKwissen beleben, denn es ist endlich wieder Konzertzeit der Kreismusikschule. Verschiedenste Instrumente und bunt gemischte Ensembles werden sich auf ihre Weise präsentieren und von der Piccoloflöte bis zum Kontrabass wird so ziemlich alles dabei sein, was in der Musikschule jede Woche tönt und klingt.

Pauken und Trompeten eröffnen das Konzert. Die Big Band der Musikschule jazzt und begleitet dieses Mal sogar die Kleinsten aus den Früherziehungskursen. Die Gitarristen proben Pop-Hits von Avicii – was wird das für ein Kontrast zur h-moll Suite des Flötenorchesters. Fast 60 Streicher der Schule bereiten sich beim Streichertag der Musikschule auf ihren Auftritt vor, das Akkordeonorchester und noch andere Ensembles der Musikschule werden spielen.

Kleine wie große Besucher können sich auf ein äußerst buntes Programm mit Musik aller Stilrichtungen freuen, dass ein großes Schaufenster der Vielfalt der Arbeit der Kreismusikschule sein wird. Das Konzert ist für Kinder und Jugendliche, die ein Instrument lernen und sie einmal live hören möchten, beste Gelegenheit.

Das Konzert beginnt um 16:00 Uhr im kulturWERKwissen, Einlass ist ab 15:30 Uhr. Eintrittskarten mit nummerierten Plätzen gibt es im Vorverkauf in Altenkirchen im Musikschulbüro, Hochstraße 3, Wissen im buchladen, Maarstraße. Betzdorf in der Geschäftsstelle der Sparkasse Westerwald-Sieg, Friedrichstraße. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt für Schülerinnen und Schüler 3 Euro.

Musikschüler haben freien Eintritt, brauchen aber eine Karte. Für die Mitwirkenden werden Plätze reserviert sein. Weitere Informationen gibt es im Büro der Musikschule, Telefon 0 26 81/ 81- 22 83 oder musikschule@kreis-ak.de

Foto: Die Kreismusikschule lädt zum großen Musikschulkonzert am 7. April ins kulturWERKwissen. Die Gitarristen werden dieses Mal Popmusik von Avicii zum Besten geben und auch auf die verschiedensten Beiträge anderer Ensembles und Instrumentalisten dürfen die Zuschauer gespannt sein.