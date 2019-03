Veröffentlicht am 24. März 2019 von wwa

SELTERS/ALTENKIRCHEN – „Verzauberung im Zusammenspiel und die Bedeutung sozialer Gesundheit“ Vortrag von Eckhard Schiffer für in der Jugendarbeit Tätige am 11. April in Selters – Die Kreisverwaltung Altenkirchen veranstaltet in Kooperation mit der Fachstelle Plus Koblenz, den Kreisjugendämtern Westerwald und Neuwied am Donnerstag, 11. April, ab 18:00 Uhr einen Vortrag für ehrenamtlich in der Jugendarbeit Tätige, Pädagogen, Übungsleiter und Interessierte.

Die „Verzauberung im Zusammenspiel“ und die Bedeutung sozialer Gesundheit werden im Referat von Dr. med. Eckhard Schiffer an verschiedenen Beispielen aufgezeigt. Das Thema „Verzauberung im Zusammenspiel“ ereignet sich beispielsweise beim Hören oder Lesen eines Märchens von dem wir uns angesprochen fühlen. Die Bilder, die man dabei mit dem inneren Auge sieht, spiegeln auch vieles von der Person selbst wieder.

Dr. med. Eckhard Schiffer ist Facharzt für Nervenheilkunde, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie i.R.. Er ist Schirmherr des gemeinnützigen Vereins „Sadaf – Zukunft für Kinder in Afghanistan“ eines Kindergartens in Kabul. Zudem ist er Autor der Bücher „Warum Huckleberry Finn nicht süchtig wurde: Anstiftung gegen Sucht und Selbstzerstörung bei Kindern und Jugendlichen“ und „Wie Gesundheit entsteht“. Weitere Infos zum Referenten finden Interessierte unter: www.eckhard-schiffer.de.

Veranstaltungsort dieser kreisübergreifenden Vortragsveranstaltung ist der Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Selters, Am Saynbach 5 bis 7, in 56242 Selters. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen. Die Veranstaltung ist als JULEICA-Fortbildung anerkannt. Weiter Informationen und Anmeldung bei der Fachstelle Plus Koblenz, Claudia Liesenfeld-Gilles, per E-Mail unter claudia.liesenfeld-gilles@bistum-trier.de sowie Telefonisch unter (0261) 31770.