Veröffentlicht am 21. März 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – CDU nominiert Jessica Weller für Ortsbürgermeisterwahl in Gebhardshain – Der CDU-Ortsverband Gebhardshain hat Jessica Weller einstimmig zur Kandidatin für die Wahl zum Ortsbürgermeister von Gebhardshain nominiert. Bei der Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbands erhielt die 35jährige Diplom-Verwaltungswirtin die volle Unterstützung der Mitglieder.

Weller, die seit vergangenem Jahr dem CDU-Gemeindeverband Gebhardshain vorsteht, ist seit 2014 Mitglied des Kreistages und dort stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Seit 2013 ist sie Vorsitzende der Werbegemeinschaft Gebhardshain. Sie beschrieb in ihrer Vorstellungsrede ihre Motivation für die Kandidatur und stellte einige Themen vor, die sie anpacken möchte. So ist die Ausweisung eines neuen Baugebietes in Gebhardshain ein zentrales Thema, um weiterhin genug Raum für die Ansiedlung junger Familien im Ort zu ermöglichen. Außerdem liegt ihr ein gutes Leerstands-Management zur Vermarktung der freien Gewerbeflächen und die Verbesserung der Infrastruktur im Ort am Herzen. „Gebhardshain ist meine Heimat. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass unser Ort für alle Generationen auch in den nächsten Jahren lebenswert bleibt.“

Die Gebhardshainer Christdemokraten, die mit einer offenen Bewerberliste bei der Kommunalwahl im Mai antreten, sehen sich personell und inhaltlich gut aufgestellt. Die Mitgliederversammlung nominierte eine Liste mit 17 Kandidaten für die Wahl zum Gemeinderat. „Ich freue mich sehr, dass wir erneut eine sehr ausgewogene Mischung von neuen und erfahrenen Kandidaten aus verschiedenen Berufs- und Altersgruppen nominieren konnten, die für Gebhardshain Verantwortung durch eine aktive Rolle in der Ortspolitik übernehmen wollen“, meinte Fraktionssprecher Joachim Brenner, der die Sitzungsleitung übernommen hatte. „Insbesondere das Interesse unserer jungen Kandidaten beweist, wie spannend es sein kann, die Zukunft der Ortsgemeinde gemeinsam zu gestalten.“

Als wichtige Themen für eine positive Entwicklung der Gemeinde nannte Brenner die Neu- und Umgestaltung von Grünflächen im Ortskern sowie der Brunnenanlage am Festplatz, den Erhalt und Ausbau des Sport- und Freizeitangebotes sowie die Erweiterung des St. Vinzenzhauses und die Ansiedlung einer Tagespflege in Gebhardshain. Viele Anträge der CDU Fraktion seien noch in der Umsetzung, so Brenner. Hierzu zählen unter anderem die bessere Ausschilderung der Wanderwege und die Erschließung von Bauland. Die Versammlung sprach sich ebenfalls geschlossen dafür aus, die Jugendarbeit stärker in den Fokus zu stellen und durch eine solide Finanzlage mit dafür zu sorgen, dass die Grund- und Gewerbesteuer konstant gehalten werden kann.