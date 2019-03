Veröffentlicht am 23. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kirchengemeinden sammeln Kleidung, Schuhe und Haushaltstextilien – Viele Menschen in Deutschland und international sind auf Kleiderspenden angewiesen. Mehrere evangelische Gemeinden im Kirchenkreis Altenkirchen führen darum gemeinsam mit der Deutschen Kleiderstiftung eine Kleidersammlung durch. Die gemeinnützige Organisation ermöglicht damit Hilfe für Bedürftige.

Benötigt werden gut erhaltene, saubere Bekleidung für alle Altersgruppen und jede Jahreszeit. Darüber hinaus können auch Schuhe und Textilien wie Bettwäsche, Handtücher und Tischdecken gespendet werden. Nicht mehr tragbare Kleidung und stark verschmutze oder beschädigte Textilien sind für die Kleidersammlung nicht geeignet. Abgabemöglichkeiten finden sich vom 25. bis 30. März an folgenden Sammelstellen:

Birkenbeul: Helga Seelbach, Schulstraße 19

Bitzen: Herr Krämer, Hauptstraße 4

Bruchertseifen: Herr Burbach, Alte Schulstraße 1

Dünebusch: Frau Maus, Auf dem Hähnchen 1

Etzbach: Bürgerhaus unterer Eingang

Forst: Jürgen Mai, Am Steimelskopf 16

Fürthen: Hans Gran, Mühlenstraße 4

Hamm: Dietrich-Bonhoeffer-Haus (Garage), Am Pfarrgarten 1

Hohensayn: Herr Machowinski, Saynstraße 50

Kratzhahn: Herr Reider, Friedhofstraße 1

Niederhausen: Herr Pauly, Hauptstraße 19

Pracht: Herr Rosner (Scheune), Gartenweg 14

Ückertseifen: Herr Hähner, Hauptstraße 14

Unterschützen: Frau Reinhard, Lindenstraße 6

Weißenbrücken: Herr Fährmann, Höhenstraße 24

Wickhausen: Herr Wendel, Talstraße 5

Ausschließlich am 30.03. stehen zudem folgende Sammelstellen zur Verfügung:

Friedewald: Kirche, Schloßstraße 7

Nisterberg: Kapelle, Kirchweg

Weitefeld: Martin-Luther-Kirche, Martin-Luther-Straße 1

Weitefeld: Ev.-methodistische Kirche, Bahnhofsstraße 8

Die Deutsche Kleiderstiftung sortiert Kleiderspenden und gibt sie an Kleiderkammern und soziale Einrichtungen national wie international weiter. Die Hilfsorganisation möchte so dazu beitragen, dass auch einkommensschwache Menschen ihre Würde wahren und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Weitere Fragen beantwortet gerne die Deutsche Kleiderstiftung unter Telefon: 05351-523540 oder im Internet unter www.kleiderstiftung.de.