Veröffentlicht am 23. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Input-Frühstück in Altenkirchen – Am Montagmorgen, 25. März, ab 09:30 Uhr findet ein Input-Frühstück für Interessierte im Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“, Wilhelmstraße 10, Altenkirchen statt. Bei einem reichhaltigen Morgenmahl wird der Referent Heinz Burbach aus Wissen zum Thema „Deutsche Sprache – schön, wortgewandt und doch nicht leicht zu verstehen“ einen kleinen Input geben, über den sich gerne im Anschluss ausgetauscht werden kann. Es fällt ein Kostenbeitrag von 2 Euro an. Anmeldung bei André Linke, andre.linke@caritas-altenkirchen.de, 02681 2056