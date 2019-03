Veröffentlicht am 23. März 2019 von wwa

WISSEN – „Wenn Medien- und Computerspiele zur Sucht werden“ – Infoveranstaltung am Mittwoch, 10. April in Wissen – Die meisten Jugendlichen sehen täglich fern, spielen Computerspiele oder sind im Internet unterwegs, wodurch sie eine Vielzahl an Eindrücken und Erfahrungen aufnehmen.

Der größte Teil der Jugendlichen nutzt den Computer oder das Internet ohne Verhaltensauffälligkeiten. Allerdings werden Eltern, Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte immer häufiger mit einer übersteigerten Computerspiel- und Internetnutzung von Jugendlichen konfrontiert. Sie wenden sich deshalb hilfesuchend an Beratungsstellen, da das Internet den Alltag ihres Jugendlichen prägt.

Diese Jugendlichen vernachlässigen die Schule, ihre Hobbys und ihre realen Freundschaften, weshalb die Eltern Angst haben, ihre Kinder in den Weiten des World Wide Web zu verlieren.

Am Mittwoch, 10. April, ab 18:30 Uhr können sich Eltern, Fachkräfte der Jugendarbeit, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte sowie andere Interessierte im „Aufwärts“ in Wissen (Gerichtsstraße 34) informieren und mit den beiden Referenten, Elke Richter und Steffen Ernst von der Caritas-Suchtberatungsstelle Betzdorf ins Gespräch kommen.

Die kostenfreie Veranstaltung wird für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit als JULEICA-Fortbildung anerkannt, ebenso für Lehrkräfte (EFWI-Nr.: 19 ES 2200 02).

Veranstalter des Infoabends sind das Netzwerk Familienbildung, der Regionale Arbeitskreis Suchtprävention Altenkirchen, das Evangelische Schulreferat Altenkirchen und Neuwied, sowie der Freundeskreis Suchtkrankenhilfe Wissen und der Caritasverband Rhein-Wied-Sieg.

Weitere Informationen gibt es bei den Ansprechpersonen Kreisverwaltung Altenkirchen per E-Mail unter horst.schneider@kreis-ak.de oder annika.langner@kreis-ak.de, sowie telefonisch unter 0 26 81/ 81 – 25 43 oder -25 93. Anmeldungen sind hier ebenso möglich.