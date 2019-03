ALTENKIRCHEN – Kochkurs speziell für Männer

Veröffentlicht am 22. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule Altenkirchen lädt zum Kochen ein – Kochkurs speziell für Männer – Für interessierte Männer, die ihren Konsum von Fertiggerichten sowie Restaurant- oder Imbissbesuche verringern und stattdessen die Zubereitung leckerer Speisen selbst in die Hand nehmen möchten, hat die Kreisvolkshochschule ein interessantes Angebot. Ab Montag, 1. April gibt es einen Kochkurs speziell für Männer in der Schulküche der Altenkirchener August-Sander-Realschule plus.

Dies ist ein wunderbarer Kurs für alle Männer, die Lust am Kochen haben und sich nach der Arbeit zum gemeinsamen Kochen treffen möchten. Einsteiger sind hier ebenso willkommen wie gestandene Hobbyköche, die ihre Kenntnisse erweitern möchten. Vermittelt werden Tipps und Tricks rund um die Basics des Kochens. Zubereitet werden pfiffige Vorspeisenideen, Suppen- und Soßenvariationen, Desserts, Fleisch- und Fischgerichte und vieles mehr. Die Speisenauswahl reicht von gut bürgerlicher Küche bis hin zu internationalen Köstlichkeiten.

An insgesamt drei Montagabenden gibt es jeweils zwischen 18:30 und circa 20:45 Uhr für Männer die Gelegenheit unter ihresgleichen zu kochen. Natürlich endet jeder Kursabend mit dem gemeinsamen Essen der zubereiteten Gerichte. Der Kurs unter der Leitung von Andrea Langens kostet 27 Euro zuzüglich der jeweiligen Lebensmittelzulage. Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.