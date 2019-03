Veröffentlicht am 21. März 2019 von wwa

NEITERSEN – Annahmestelle für Elektronikschrottkleingeräte in Neitersen – Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen betreibt seit Ende 2016 eine Annahmestelle für Elektronikschrott-Kleingeräte bei der Firma Bellersheim in Neitersen am Sonderabfallzwischenlager.

Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises können dort Elektrokleingeräte und Elektronikaltgeräte bis zu einer Größe von einem DIN A4 Blatt abgeben. Fernsehgeräte, Kühlgeräte, Drucker, Monitore, PCs und sogenannte Weiße Ware, also insbesondere Küchengeräte, in Neitersen nicht angenommen, sondern beispielsweise in Nauroth oder beim örtlichen Elektrofachhandel ab einer gewissen Verkaufsfläche.

Die Anlieferungsanschrift der Annahmestelle für Elektronikschrott-Kleingeräte ist die Rheinstraße 47 in Neitersen. Die Öffnungszeiten sind immer montags von 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:30 bis 16:30 Uhr.

Besitzer von alten oder defekten Elektro- und Elektronikgeräten sind auf Grund des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) verpflichtet, diese Geräte zu den vorgesehenen Sammelstellen – entweder im Handel oder bei den Kommunen – zu bringen oder bei der Elektroschrott-Haussammlung abzugeben. Rückgabe und Verwertung der Geräte sind dabei für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei. Foto: AWB AK