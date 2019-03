Veröffentlicht am 21. März 2019 von wwa

WISSEN – Abiturienten am Wissener Kopernikus-Gymnasium – Am frühen Dienstagnachmittag war es geschafft. Nach den letzten mündlichen Prüfungen hatten 102 junge Damen und Herren ihr Abitur in der Tasche. Demnach dürfen sich nun alle Abiturienten am Wissener Kopernikus-Gymnasium über ihre Leistungen freuen und haben ihre Studierfähigkeit unter Beweis gestellt. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Ergebnisse versammelte man sich auf dem Schülerparkplatz, wo schon eine ganze Reihe von einschlägig beschrifteten und mit Luftballons geschmückten Autos bereitstanden.

Unter großem Hallo verteilten einige Akteure die soeben erschienene sehr umfangreiche Abiturzeitung. Jetzt stand dem obligatorischen Autocorso durch die Wissener Innenstadt nichts mehr im Wege. Heftig hupend ging es mehrfach zwischen Europakreisel, Bahnhof, Rathaus und Kreuztal hin und her. Vom Straßenrand aus winkten viele Passanten den jungen Leuten freundlich zu, was diese ebenso gut gelaunt auf die gleiche Weise erwiderten. (pr.)