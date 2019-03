Veröffentlicht am 21. März 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der K 68 – Am Mittwochnachmittag, 20. März, gegen 17:05 Uhr, befuhr ein 23jähriger Mann mit seinem Transporter Peugeot Boxer die K 68 aus Richtung Neuroth/Steckelbach kommend in Richtung Giebelhardt/L 278. Zur gleichen Zeit fuhr ein 52jähriger Mann mit seinem Geländewagen Ford Ranger in entgegengesetzter Richtung. In einer langgezogenen Linkskurve, in Fahrtrichtung des Transporters, begegneten sich die beiden Fahrzeuge auf der schmalen, 4,2 Meter breiten Fahrbahn. Da der 23Jährige mit seinem Transporter nicht ordnungsgemäß rechts fuhr, kollidierten die beiden Fahrzeuge heftig miteinander. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei