Veröffentlicht am 20. März 2019 von wwa

FENSDORF – Bürgerliste für Fensdorf steht – Entsprechend der Tradition der letzten Legislaturperioden hat die Ortsgemeinde Fensdorf auf der Wahlberechtigtenversammlung eine Bürgerliste für die anstehende Ortsgemeinderatswahl am 26. Mai 2019 aufgestellt. In ihrer Begrüßung betonte Ortsbürgermeisterin Daniela de Nichilo, dass in Fensdorf reine Sachpolitik zum Wohle des Dorfes und seiner Bürger gemacht werde. Die Erfahrung der letzten Jahre habe gezeigt, dass das Dorf auf diese Weise stetig weiterentwickelt werden kann.

Unter der souveränen Leitung von Versammlungsleiter Thomas Wallenborn wurden sowohl erfahrene Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die dem Gremium bereits in den vergangenen Legislaturperioden angehörten, als auch junge Fensdorfer, mit der Bereitschaft Verantwortung für ihr Dorf zu übernehmen, auf die Liste gewählt. Somit ergibt sich bei den 12 Personen auf der Liste eine gute Mischung aus erfahrenen Ratsmitgliedern, jungen Kandidaten und mit drei Damen immerhin ein Viertel Frauenanteil.

Angeführt wird die Liste von Daniela de Nichilo, die auch am 26. Mai wieder für das Amt als Ortsbürgermeisterin kandidieren wird. Die Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl zum Fensdorfer Ortsgemeinderat für die Wählergruppe de Nichilo sind: 1. de Nichilo, Daniela, 2. Frühling, Andrea, 3. Brenner, Matthias, 4. Blaha, Martin, 5. Schneider, Lukas, 6. Becker, Bernd, 7. Weyer, Jana, 8. Kastl, Peter, 9. Schneider, Bernd, 10. Lippert, Sebastian, 11. Strauch, Dirk, 12. Orthen, Werner.