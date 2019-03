Veröffentlicht am 20. März 2019 von wwa

WEITEFELD – Erfahrung und Nachwuchs beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr Weitefeld vereint – Die Mischung aus Nachwuchskräften und erfahren Feuerwehrleuten macht die positive Kameradschaft der Feuerwehr Weitefeld wesentlich aus. So konnten im Rahmen des Kameradschaftsabends der Feuerwehr Weitefeld einige Kameradinnen und Kameraden aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit und auch für den erfolgreichen Abschluss von Lehrgängen befördert werden. Das langjährige Mitglied der Feuerwehr Weitefeld, Armin Lenz, wurde aus dem aktiven Dienst in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet.

Zum Feuerwehrmann konnte Benjamin Patt (Grundausbildung + Sprechfunker) befördert werden (an der Teilnahme verhindert). Robin Döhmann (Atemschutzgeräteträger-Lehrgang und Maschinisten-Lehrgang) und Robin Pankow (Atemschutzgeräteträger-Lehrgang) wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Lara Lenz und Yara Jost, die beide leider ebenfalls nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten, wurden zu Hauptfeuerwehrfrauen befördert (Truppführer-Lehrgang). Sicherlich nicht alltäglich war die Beförderung von Heiko Stühn zum Oberlöschmeister aufgrund seiner 30jährigen Dienstzeit in der Verbandsgemeindefeuerwehr.

Armin Lenz wurde auf eigenen Wunsch hin bereits im vergangen Jahr nach 34 Jahren im aktiven Dienst offiziell durch Bgm. Schneider in die Alters- und Ehrenabteilung umgesetzt. Der Kameradschaftsabend war nun der richtige Anlass, Armin auch im Kreis seiner Kameraden in die Alters- und Ehrenabteilung zu verabschieden.