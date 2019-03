Veröffentlicht am 20. März 2019 von wwa

PUDERBACH – Karate: Siege bei Benelux Open und offener Saarlandmeisterschaft – Priti Pelia siegt in Amsterdam, David Paul erkämpft sich Gold im Saarland – In der Leistungsklasse setzte sich Priti Pelia an die Spitze. David Paul startete im Saarland und gewann in der Altersklasse U21. Das Wochenende stand ganz im Zeichen der Leistungsklasse (ab 18 Jahre) und endete sehr erfolgreich für das KSC Karate Team. Priti Pelia startete für die Landesauswahl Rheinland-Pfalz in Amsterdam und konnte alle Gegner hinter sich lassen.

David Paul startete als „Gast“ im Saarland und konnte sich dank starker Leistungen ebenso den besten Platz auf dem Siegerpodest erkämpfen. Für die anstehende Deutsche Meisterschaft waren dies gute Vorbereitungen.

Foto: Priti Pelia siegt in Amsterdam.