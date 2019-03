Veröffentlicht am 21. März 2019 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz lädt im Sommersemester zur dritten Runde der Vortragsreihe Profile der Architektur ein – In diesem Sommersemester geht am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz die Vortragsreihe Profile der Architektur in die dritte Runde. An vier Abenden lädt der Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe vier Architektinnen und Architekten aus ganz Deutschland zum Gespräch und Austausch an die Hochschule ein. In Werk- und Projektvorträgen sollen Ein- und Ausblicke gewährt sowie Standpunkte, Herangehensweisen und Erfahrungen ausgelotet und diskutiert werden. Die Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, den 03. April ab 19:00 Uhr in Raum N105 des RheinMoselCampus, Konrad-Zuse-Str. 1, 56075 Koblenz statt. Christina Beaumont wird mit ihrem Vortrag „Architecture is what it does“ die Reihe im Sommersemester eröffnen. Christian Beaumont ist Architektin in Mitinhaberin des Büros CBAG.Studio in Saarlouis.

Die weiteren Vorträge finden am 10. April, 08. Mai und 22. Mai von 19:00 bis 20:30 Uhr in Raum N105 statt (Haupteingang). Die Vortragsreihe ist offen für alle Interessierten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird aktuell von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz zur Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung geprüft. Weitere Infos zu Themen und Vortragenden sind abrufbar unter www.hs-koblenz.de/architekturprofile.