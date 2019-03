Veröffentlicht am 21. März 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Erste-Hilfe fresh-up – Am Mittwoch, dem 10. April findet in der Zeit von 18:30 bis 20:00 Uhr im kath. Pfarrheim, Talstraße 2 in 57587 Birken-Honigsessen ein Erste-Hilfe fresh-up Kurs statt. Durchgeführt wird der Kurs vom DRK Kreisverband Altenkirchen. In Kooperation mit dem kath. Bildungswerk der Erzdiözese Köln lädt die KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen dazu ein.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum 05. April 2019 bei Frau Fuchs, Telefon: 02742-6232 gebeten. Es wird die Reihenfolge der Anmeldungen berücksichtigt.