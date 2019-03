Veröffentlicht am 21. März 2019 von wwa

KOBLENZ/REMAGEN – Ein Baum für den Campus: Landrat übergibt Jubiläumsgeschenk an Hochschule Koblenz – Zum 20jährigen Bestehen des RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz hat Landrat Dr. Jürgen Pföhler der Hochschule in Remagen einen Birnenbaum gestiftet. Jetzt hat Pföhler diesen Baum offiziell an den Präsidenten der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran, sowie an den Vizepräsidenten Prof. Dr. Dietrich Holz übergeben.

„Der Birnbaum ist ein Symbol für Wachstum, Entwicklung und Nachhaltigkeit, ebenso wie der RheinAhrCampus in unserer Region seit nunmehr 20 Jahren für diese Werte steht“, so Pföhler. „Die Hochschule Koblenz ist froh über die große Verbundenheit des Landkreises und der Stadt zum RheinAhrCampus und die gute Partnerschaft, die uns verbindet“, erklärt Präsident Bosselmann-Cyran. Holz hebt hervor: „Wir verstehen uns in der Region nicht nur als Bildungs- und Wissenschaftseinrichtung, sondern auch als Innovations- und Dienstleistungspartner für regionale und überregionale Unternehmen“.

Der RheinAhrCampus wurde 1998 als Außenstelle der Hochschule Koblenz eröffnet. Er war Teil der Ausgleichsmaßnahmen, die der Bund der Region nach dem Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin zugesprochen hatte. Foto: (v.l.): Tino Hackenbruch, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Ahrweiler und Landrat Dr. Jürgen Pföhler mit dem Präsidenten der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran und Vizepräsident Prof. Dr. Dietrich Holz