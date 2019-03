Veröffentlicht am 24. März 2019 von wwa

NEUWIED – Senioren begutachten Geräte im Generationenpark – Bewegung hält fit – auch im Alter. Deshalb hat sich der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied, allen voran Waltraud Becker, dafür eingesetzt, im Generationenpark am Josef-Ecker-Stift diverse Sportgeräte aufzustellen, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Mitbürger abgestimmt sind. So können Senioren nun im Freien an Geräten aktiv werden, die dem Muskelaufbau und -erhalt dienen, das Gleichgewicht und die Koordinationsfähigkeit schulen sowie Ausdauer und Beweglichkeit erhöhen. Bürgermeister Michael Mang und Robert Raab, der Vorsitzende des Seniorenbeirats, sowie weitere Mitglieder des engagierten Gremiums nahmen die Geräte nun unter die Lupe und probierten einige auch gleich aus.