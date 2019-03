Veröffentlicht am 21. März 2019 von wwa

NEUWIED – Zwei Sieger bei Rap-Battle-Premiere im Big House – Ein sehr positives Fazit haben die Veranstalter nach dem ersten „Rap-Battle-Turnier“ im Big House gezogen. Initiator der gut besuchten Veranstaltung war Jerome Buchcik, der so ein Projekt der berufsbildenden August-Horch-Schule in Andernach realisierte. Im städtischen Jugendzentrum traten acht Rapper gegeneinander an, die ihre selbst geschriebenen Texte vor einem begeisterten Publikum – und einer strengen Jury – vortrugen. Ziel der Nachwuchskünstler war es, die jeweils nächste Runde zu erreichen. Die Juroren vergaben Noten für die einzelnen Vorträge und ermittelten so die Qualifikanten. Von Runde zu Runde stieg die Spannung – bei Rappern wie beim Publikum. Als Sieger des Turniers gingen schließlich Dokan Söylemez und Khalil Kahil hervor. Wichtiger als der Sieg jedoch war die Tatsache, dass die jugendlichen Wettbewerbsteilnehmer ihre Leidenschaft und Kreativität mit dem Publikum teilen konnten. Ziel des Turniers war auch, den Abend mit Fairplay und Spaß zu verbinden. Daher gab es auch einen Fairnesspreis, der an Elami Salja ging.