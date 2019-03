Veröffentlicht am 21. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Altenkirchen erfolgreich bei Wettbewerb „Jugend Musiziert“ 2019 – Mit guten Ergebnissen zieht die Kreismusikschule Altenkirchen wieder ein positives Fazit aus dem Wettbewerb „Jugend Musiziert“. Der Förderverein der Schule mit dem Vorsitzenden Dr. Peter Enders (MdL) und dem Vorstandsmitglied Gerd Dittmann zeichnete die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler daher mit einem Geldpreis aus.

Der 56. Wettbewerb „Jugend Musiziert“, der größte bundesdeutsche Musikwettbewerb, war dieses Jahr unter anderem für Akkordeon solo ausgeschrieben. Die Klasse von Michael Wagner an der Kreismusikschule ist immer schon ein Erfolgsgarant bei Wettbewerben. Wenn Schüler und Lehrer so gut zusammenarbeiten, braucht man auch den Vergleich mit anderen nicht scheuen.

So auch in diesem Jahr. Laureen Keller (Michelbach) spielte in Altersgruppe II. Sie erreichte im Regionalwettbewerb 23 von 25 möglichen Punkten, damit den 1.Preis und die Qualifikation zum Landeswettbewerb. Zu diesem trat die heimischen Akkordeonisten erstmals in Köln und damit im benachbarten NRW bei größerer Konkurrenz an. Hier wurde Laureen mit dem 2. Preis belohnt.

Die jüngste im Bunde, Angelina Lokay aus Wissen, spielte ebenfalls in Altersgruppe II und erreichte 22 Punkte und auch den 1.Preis im Regionalwettbewerb. Julian Schimpf (Heckenhof) trat in Altersgruppe IV an und wurde mit 22 Punkten und dem 1.Preis (Regionalwettbewerb) belohnt.

Alle drei spielten in der Kategorie Akkordeon „M III“ (Melodiebass). Die Musikschule hat vor einigen Jahren mehrere kleine und kindgerechte M III Instrumente angeschafft, so dass Lehrer Michael Wagner talentierte Schüler schon früh fördern kann.

„Hinter jedem Ergebnis steckt enorm viel Arbeit, für die ich den Schülern, ihren Eltern und den Lehrkräften der Musikschule sehr danke“, so Peter Enders. Schulleiter Michael Ullrich schloss sich diesem Dank an. Informationen zum Musikunterricht mit allen gängigen Instrumenten gibt das Büro der Kreismusikschule gerne: Telefon 0 26 81/ 81- 22 83 oder www.kreismusikschuleAK.de.

Foto: Die Preisträger der Kreismusikschule Altenkirchen beim 56. Wettbewerb „Jugend Musiziert“ wurden jetzt vom Förderverein der Schule ausgezeichnet. Julian Schimpf, Michael Wagner (Lehrkraft), Angelina Lokay, Michael Ullrich (Schulleiter), Laureen Keller, Gerd Dittmann (Vorstand Förderverein Musikschule).