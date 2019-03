Veröffentlicht am 25. März 2019 von wwa

BETZDORF – Sterbebegleitung, Ethik und Patientenrechte am Lebensende – Fachtagung am 10. April in der Stadthalle in Betzdorf – Am Ende sind wir alle tot – aber wie sterben wir? Eine Frage, die mancher nur allzu weit von sich drängen will – und die doch so wichtig ist. Wie wir unser Leben gestalten, so gibt es auch beim Sterben Faktoren, die beeinflussbar und individuell sind. Welche Rahmenbedingungen sich der Einzelne wünscht kann zwar im Vorfeld festgehalten werden, doch was ist möglich? Welche rechtlichen Grundlagen gibt es? Was kann ethisch vertreten werden? Welche Rolle spielt der Glaube? Wie verhalte ich mich als Fachkraft gegenüber einem Sterbenden?

Viele Fragen, die zu häufig nur hinter den Kulissen gestellt werden, die die Teilnehmenden auf diesem Fachtag offen ansprechen können, diskutieren und teilweise auch beantworten wollen.

Die ganztägige Fachtagung zum Thema: „Sterbebegleitung, Ethik und Patientenrechte am Lebensende“, findet am Mittwoch, 10. April, um 10:00 Uhr, in der Stadthalle Betzdorf, statt. Sie richtet sich an Fachkräfte, Ehrenamtliche und Interessierte, die Berührungspunkte mit dieser Thematik haben.

Die Fachtagung wird von der Kreisverwaltung Altenkirchen in Kooperation mit dem Netzwerk Demenz und dem Hospizverein Altenkirchen e.V. veranstaltet. Auf dem Programm stehen verschiedene Fachvorträge unterschiedlicher Referenten, Themenkreise, in denen die Teilnehmenden gemeinsam Inhalte erörtern, einem offenen Austausch und einer abschließenden Podiumsdiskussion, die von Dr. Holger Ließfeld moderiert wird.

Der Tagungsbeitrag beträgt 49 Euro inklusive Verpflegung. Es steht ein begrenztes Kontingent ermäßigter Plätze (29 Euro) für im Fachbereich ehrenamtlich Tätige zur Verfügung. Nach Eingang der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden eine Bestätigung der Anmeldung per E-Mail oder Post. Die Tagungspauschale ist erst nach Eingang der Bestätigung an die in der Bestätigung enthaltene Kontoverbindung zu entrichten. Interessierte können sich bis zum 1. April bei Lea Sürken von der Kreisverwaltung Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 24 37, Fax: 0 26 81/ 81- 24 00 sowie per E-Mail unter fachtag2019@kreis-ak.de anmelden.

Foto: Joachim Brenner, Lea Sürken (beide Sozialabteilung der Kreisverwaltung Altenkirchen) und Holger Ließfeld werben für den Fachtag Sterbebegleitung am 10. April in Betzdorf.