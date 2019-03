Veröffentlicht am 23. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zahngesundheit in Kindertagesstätten – Grundlagenseminar für pädagogische Fachkräfte am Mittwoch, 10. April in Altenkirchen – Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) für den Kreis Altenkirchen bietet für interessierten Erzieherinnen und Erziehern ein Grundlagenseminar zum Thema „Zahngesundheit in Kindertagesstätten“ an. Das Seminar findet am Mittwoch, 10. April von 14:30 bis 17:30 Uhr im Wilhelm Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen statt. Inhaltliche Schwerpunkte sind der Schnuller und die Auswirkungen auf Zahn- und Kiefergesundheit; tägliche Zahnpflege in der Kita mit vielen Kindern samt Organisation, Ablauf und Hygiene; (zahn-)gesunde Kita hinsichtlich zu verwendender Getränke und Ernährung und mit Spaß und Spiel zur Zahngesundheit in der Kita mit Max Schrubbel.

Zum erfahrenen Referententeam des Arbeitskreises Kita der Landesarbeits-gemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ) Rheinland-Pfalz gehört die Gesundheitspädagogin Alwine Schmiedkunz aus der Vulkaneifel und die Zahnärztin Dr. Pia Rheinheimer-Hess aus der Pfalz, welche dieses Grundlagenseminar gemeinsam durchführen und gestalten.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die AGZ Altenkirchen nimmt verbindliche Anmeldungen per Email an jugendzahnpflege@kreis-ak.de oder per Fax unter 0 26 81/ 81- 27 00 entgegen. Interessierte finden das Anmeldeformular für diese Veranstaltung zum Download auf der Internetseite www.kreis-altenkirchen.de. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 3. April 2019. Für Fragen steht die AGZ Altenkirchen telefonisch unter 0 26 81/ 81- 27 15 zur Verfügung.