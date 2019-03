Veröffentlicht am 22. März 2019 von wwa

BETZDORF – Jahreshauptversammlung des MGV Frohsinn 1883 Betzdorf – Die Jahreshauptversammlung des MGV Frohsinn 1883 und des angeschlossenen Frauenchores wurde vom Vorsitzenden Manfred Becher im Pfarrsaal in der Unterkirche in Bruche eröffnet. Ins gesamt waren 46 Mitglieder darunter auch einige Passive erschienen, unter ihnen auch Ehrenmitglieder des Vereins, sowie Chorleiter Paul Hüsch. In der Folge der Tagesordnung lies Schriftführer Stephan Brast das aktive Jahr 2018 mit seinen vielen Terminen Revue passieren. Kassierer Andreas Weißenberg berichtete über eine stabile Kassenlage. Dem Vorstand wurde Entlastung erteilt. Da der Vorstand neu zu wählen war, erklärte sich Werner Hollmann bereit als Versammlungsleiter zu fungieren. Die Wahl des Vorstandes erfolgte nach den Punkten 02. bis 08. Es wurde einstimmig gewählt: 1.Vorsitzender Manfred Becher, 2. Vorsitzender Georg Schaef, Kassiere Andreas Weißenberg, Schriftführer Stephan Brast, Notenwart Bernd Pfeifer und Jürgen von Dahlen, Beisitzer Franz Josef Pfeifer, Hans Joachim Bernhardt, Hans Schmidt.

Auch im Frauenchor gab es keine Änderung: 1. Vorsitzende des Frauenchores Karin Schuhen, 2. Vorsitzende Regina Barner-Schäfer, Kassiererin Regina Becher, Schriftführerin Claudia Brast, Notenwartin Ursula von Dahlen. (hefa) Foto: MGV Betzdorf