Veröffentlicht am 24. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kostenlose Plattform „Echte Naturtalente“ bietet heimischen Unternehmen die Möglichkeit junge Fachkräfte für sich zu gewinnen – „Echte Naturtalente“ informiert Jugendliche über das Leben und Arbeiten in der Region Westerwald-Sieg. Die Wirtschaftsförderung rückt mit diesem Internetportal den Kreis als attraktiven Lebensort mit einer Vielzahl an beruflichen Möglichkeiten in den Fokus. Arbeitgeber aller Branchen haben die Möglichkeit, sich kostenfrei auf der Seite www.echtenaturtalente.de vorzustellen. Damit die Jugendlichen auf Augenhöhe angesprochen werden, berichten Azubis aus dem Unternehmen über ihre Arbeit: Wie war der eigene Weg in den Beruf? Welche Fähigkeiten sind wichtig und welche Aufgaben fallen im Alltag an? Was machen die Azubis in ihrer Freizeit?

Damit entsteht langfristig ein umfangreiches Portal, das einen authentischen Einblick in die Arbeitswelt vor Ort gibt. Von Azubis für Azubis.

„Ziel der Fachkräfteinitiative ist, den Jugendlichen eine Alternative zur Landflucht zu bieten und die Möglichkeiten hier vor Ort darzustellen. Viele Jugendliche aus der Region wissen oft nicht, welche beruflichen Chancen Unternehmen aus den naheliegenden Ortschaften bieten und welche Produkte diese herstellen. Die Ansprache der Jugendlichen erfolgt schwerpunktmäßig über die derzeit angesagten Social-Media Kanäle“, so Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen.

Zukünftig soll das Portal weiter wachsen. Betriebe aus allen Branchen sind aufgerufen, sich kostenlos mit eigenen Beiträgen an der Kampagne zu beteiligen.

Aus Sicht der Wirtschaftsförderung ist die Plattform insbesondere für Kleinst- und Kleinunternehmen interessant, da diese sich häufig teure Werbekampagnen zur Gewinnung von jungen Fachkräften nicht leisten können.

Für eine Präsentation auf der Seite können die Unternehmen einen kurzen Text zum Unternehmen verfassen oder den Auszubildenden bzw. die Auszubildende vorstellen. Fragebögen sendet die Wirtschaftsförderung gerne zu. Diese stehen Interessierten ebenfalls unter der Rubrik „Partner“ auf der Webseite www.echtenaturtalente.de zum Download zur Verfügung. Ansprechpartnerin bei der Wirtschaftsförderung ist Naomi Becker, E-Mail: naomi.becker@kreis-ak.de, Telefon: 02681-813908.