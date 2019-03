Veröffentlicht am 31. März 2019 von wwa

REMAGEN – MBA-Fernstudium-Informationstag: 27. April 2019 am RheinAhrCampus in Remagen – Flexibel weiterqualifizieren, Vorstellung des MBA-Fernstudienprogramms – Der erste Informationstag rund um das MBA-Fernstudium in 2019 gibt einen Überblick über die derzeit acht verschiedenen MBA-Vertiefungsrichtungen des Fernstudienprogramms am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz.

Am Samstag, dem 27. April 2019, informiert das MBA-Beratungsteam ab 10:30 Uhr über die Voraussetzungen und den Ablauf eines berufsbegleitenden Fernstudiums und steht für individuelle Gespräche zur Verfügung. Zudem geben MBA-Studierende und Absolventen ihre Erfahrungen an Studieninteressierte weiter. Teilnehmer/innen können sich Lehrbriefe anschauen, die von den Dozenten/innen eigens für das Fernstudium verfasst wurden. Um einen Eindruck von einer studienbegleitenden Vorlesung zu erhalten, besteht die Möglichkeit, an diesem Tag als Gast einer Vorlesung beizuwohnen. Diese wird im Rahmen des Fernstudiums als „Präsenzveranstaltung“ bezeichnet und ist fakultativer Bestandteil des Studienprogramms am RheinAhrCampus.

„Unsere Informationstage, die wir vier Mal jährlich anbieten, leben von ihrer Authentizität und haben sich mittlerweile zu einer Veranstaltungsreihe etabliert, die Fernstudien-Interessierte aus dem gesamten Bundesgebiet nach Remagen führt“, resümiert Prof. Dr. Uwe Hansen, einer der beiden MBA-Fernstudiengangleiter.

Neben der Möglichkeit, aufbauend auf ein bereits vorhandenes Hochschulstudium einen MBA-Abschluss zu machen, haben am RheinAhrCampus auch Studieninteressierte ohne ersten Hochschulabschluss und auch ohne Abitur die Möglichkeit, einen MBA-Abschluss zu erzielen. In diesen speziellen Fällen werden in individuellen Eignungsprüfungen die Zulassungsvoraussetzungen (Qualifikationen und Berufserfahrungen) geprüft. „circa 30 Prozent unserer Studierenden kommen als beruflich Qualifizierte zu uns. Vergleichbar hoch ist der Anteil dieser Zielpruppe an unseren MBA-Fernstudium-Absolventen. Damit bestätigt sich unser Ansatz, auch beruflich qualifizierten Studieninteressierten eine Chance zum Erwerb des MBA-Titels zu geben“, so der zweite Studiengangleiter im MBA-Programm, Prof. Dr. Thomas Mühlencoert.

Veranstaltungsort: RheinAhrCampus, Joseph-Rovan-Allee 2, 53424 Remagen. Nächster MBA-Fernstudium-Informationstag: Samstag, 25. Mai 2019.

Weitere Informationen zum MBA-Fernstudium am RheinAhrCmapus:

Das MBA-Fernstudienprogramm richtet sich an Personen aller Berufssparten. Sie erwerben in den ersten beiden Semestern General-Management-Wissen und spezialisieren sich in der zweiten Studienhälfte in einem von acht Schwerpunkten: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Sportmanagement oder Unternehmensführung/Finanzmanagement.

Am RheinAhrCampus besteht die Möglichkeit, das MBA-Fernstudium kostenlos und unverbindlich zu testen. Die Studieninteressierten melden sich zum vierwöchigen Probestudium an, loggen sich ein und erhalten Zugriff auf das Online-Studienmaterial. Ebenso erhalten sie die entsprechenden Lehrbriefe per Post. Darüber hinaus können sie in Remagen an einer Präsenzveranstaltung teilnehmen und Übungsaufgaben bearbeiten.

Wer nur Spezialwissen in einem der Studienschwerpunkte vertiefen möchte, kann dieses losgelöst vom MBA-Programm in einem Zertifikatsstudium erwerben. Der RheinAhrCampus führt das Fernstudium in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Hier können sich Fernstudieninteressierte bis zum 15. Juli 2019 zum kommenden Wintersemester unter www.zfh.de/anmeldung online anmelden. Weitere Informationen zum MBA Fernstudienprogramm: www.mba-fernstudienprogramm.de und www.zfh.de/mba/fernstudien/. Vereinbarung von individuellen Beratungsterminen: info@mba-fernstudium.de oder Tel. +49 (0) 2642 / 932-622