Veröffentlicht am 23. März 2019 von wwa

KIRCHEN – Stadt Kirchen freut sich auf den 3. Kreativ- und Hobbymarkt – Anmeldungen sind bis zum 29. März 2019 möglich – Rund ums Rathaus, der Villa Kraemer und in der Lindenstraße finden sich am Sonntag, 19. Mai 2019 zwischen 11:00 und 18:00 Uhr wieder viele kreative Köpfe und Hobbyhandwerker ein. Dort und in den angrenzenden öffentlichen Gebäuden des Rathauses (Ratssaal) sowie der Villa Kraemer werden die Besucher den dritten Kirchener Kreativ- und Hobbymarkt erleben.

Dem Ideenreichtum und den künstlerischen Fähigkeiten sind wieder einmal keine Grenzen gesetzt. Wir freuen uns schon heute auf ein möglichst großes Spektrum an selbstgemachten Artikeln, Werken und Hobbykreationen, so Sven Wolff von der Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen. Gefragt sind jegliche Handarbeiten, wie z. B. Holz- und Bastelarbeiten, Karten, Wohnaccessoires und Geschenke, Schmuck, Aquarelle. Gerne werden auch Angebote sozialer und karitativer Vereine sowie Ehrenamtler einbezogen. Auf ein Standgeld wird auch in diesem Jahr verzichtet.

Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Innenräume ist die Stadt Kirchen als Veranstalter sehr daran interessiert, dass auch die Außenflächen allesamt genutzt werden. Allen Ausstellern, denen die Aufstellung von eigenen Pavillons, Hütten oder Zelten keine Probleme bereiten, wird daher der Außenbereich empfohlen.

Zugleich wird für die neuen Räumlichkeiten des Touristik- und Ehrenamtsbüros der Verbandsgemeinde Kirchen ein Tag der offenen Tür angeboten, um diese und bereits verfügbares Infomaterial erstmals vor Ort einem breiten Publikum näher vorstellen zu können.

Hobbykünstler und Aussteller können ihren Teilnahmebogen direkt über den zuständigen Organisator Sven Wolff, E-Mail: sven.wolff@kirchen-sieg.de, Telefon: 0 27 41 68 82 42, Fax: 0 27 41 68 82 55 anfordern und auch dort bei Sven Wolff von der Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik, Lindenstraße 3, 57548 Kirchen (Sieg) einreichen. Vereine, die mit Musik, Gesang und Darbietungen zu einem unterhaltsamen Rahmenprogramm beitragen möchten, sind ebenfalls gerne eingeladen, sich bei Sven Wolff zu melden.