Veröffentlicht am 20. März 2019 von wwa

KIRCHEN-FREUSBURG – Kreis-CDU setzt Themen für die Kommunalwahlen – Kreisparteitag in Kirchen-Freusburg: Regionale Wirtschaft und Europa im Blick – Wettbewerb: Wer hat das älteste Wahlwerbegeschenk der CDU? – Gut zwei Monate vor den Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai lädt der CDU-Kreisverband Altenkirchen seine Mitglieder ein zu einem Themen-Parteitag im Bürgerhaus in Kirchen-Freusburg (Siegtalstraße 30). Beginn am Mittwoch, den 20. März, ist um 19:00 Uhr.

Etliche Arbeitsgruppen haben sich in den letzten Wochen und Monaten mit der thematischen Ausrichtung der Kreis-CDU für die Kommunalwahlen befasst. Deren Ergebnisse werden in Freusburg vorgestellt, diskutiert und in einem Wahlprogramm verabschiedet. „Mit der Kreispartei in eine gesicherte Zukunft“ ist der Vortragstitel von Landratskandidat Peter Enders, MdL, hierzu. Ein besonderes Augenmerk richtet der Parteitag auf die wirtschaftspolitischen Herausforderungen im Kreis Altenkirchen. Dazu gibt es ein Statement von Christoph Held, Sektionssprecher des Wirtschaftsrates Altenkirchen-Betzdorf. Natürlich ist auch Europa Thema: Gleich zu Beginn des Parteitages wird der aus Alsdorf stammende Kandidat der heimischen CDU für das Europäische Parlament, Malte Kilian, „Unsere Zukunft Europa“ in einem Impulsvortrag beleuchten.

Zudem verspricht die CDU ihren Mitgliedern Geschenke für den 20. März – allerdings nur denjenigen, die historische Wahlwerbegeschenke beziehungsweise Werbemittel der Union mitbringen: Für das älteste und das originellste Werbemittel aus über 70 Jahren CDU-Geschichte gibt es Präsente der Kreis-CDU.