Veröffentlicht am 21. März 2019 von wwa

NEUWIED – „Live Lounge” lädt zum Poetry Slam im Big House – Das Kulturkollektiv Neuwied hat sich mit seiner Reihe „Live Lounge“ das Ziel gesetzt, Neuwied kulturell zu bereichern und ein facettenreiches Kleinkunstprogramm nicht nur, aber vor allem für junge Menschen in Kooperation mit dem städtischen Jugendzentrum Big House anzubieten. Im Mittelpunkt der kommenden „Live Lounge“ am Freitag, 22. März, 20:00 Uhr, steht im Big House an der Museumsstraße 4a ein Poetry Slam. Dann stellen sich Wortakrobaten aus ganz Deutschland auf der Bühne dem Juryurteil. Ob erheiternde Prosa, amüsantes Storytelling, tiefgründige Lyrik oder harter Rap: Alles ist erlaubt, Hauptsache es ist selbstgeschrieben, kommt ohne Requisiten aus und liegt im Sechs-Minuten-Zeitlimit. Das Publikum entscheidet, wer als Sieger nach Hause gehen darf. Der Eintritt kostet 5 Euro. Weitere Informationen: Telefon 02631 802 736; Internet www.bighouse-neuwied.de