20. März 2019

NEUWIED – Jugendforum beschäftigt sich mit neuem Treff – Ehemaliges Hausmeisterhaus in Heimbach-Weis steht frei – Zu einem Jugendforum lädt das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJuB) alle Interessierten für Donnerstag, 21. März, 19:00 Uhr, ein in das alte Hausmeisterhaus an der ehemaligen Rommersdorf-Hauptschule, Waldstraße 47a. Der Grund dafür ist einfach: Eben jenes Haus steht der Stadt nun zur Verfügung, um darin ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Heimbach-Weis auszubauen und zu vertiefen.

„Wir haben ein Haus! Du hast tolle Ideen!“: Unter diesem Motto steht der Abend, an dem junge Heimbach-Weiser, Eltern, Vereine und Institutionen gemeinsam überlegen können, welche Ideen und Angebote in den Räumlichkeiten umgesetzt und stattfinden können. Bürgermeister Michael Mang umreißt die Zielsetzung folgendermaßen: „Wir wollen alle Akteure zusammenbringen, damit wir mit interessanten Projekten dieses schöne Haus mit Leben füllen. Es soll ein Ort der Begegnung werden, von dem die Heimbach-Weiser Kinder und Jugendlichen profitieren.“ Bislang plant das KiJuB, an ein oder zwei Tagen pro Woche dort einen „Offenen Treff“ anzubieten. Weitere Pläne sind willkommen.

Weitere Informationen gibt es bei Tanja Buchmann vom Kinder- und Jugendbüro, Pfarrstraße 8, 56564 Neuwied, E-Mail tanja.buchmann@neuwied.de, Telefon 02631 802 172.