ALTENKIRCHEN – Tai Chi-Kurs im Haus Felsenkeller – Ab Montag, 01. April, von 17:00 bis 18:30 Uhr, an acht Terminen, wird im Haus Felsenkeller ein neuer Kurs Tai Chi angeboten.

Bekannt geworden ist Tai Chi bei uns im Westen vor allem als Methode, welche die eigene Gesundheit erhält und fördert. Ursprünglich ist diese Bewegungsform als innere Kampfkunst zur Selbstverteidigung vor Jahrhunderten im alten China entstanden. Sie wird auch heute noch von vielen Übenden praktiziert. Der erfahrene Trainer wird regelmäßig montags an acht Terminen die Bewegungsfolge zusammenhängender Figuren unterrichten. Diese Figuren werden in langsamer, fließender Bewegung ausgeführt. Durch diesen meditativen Bewegungsablauf wird nicht nur der Körper entspannt und geschmeidig, auch die Gedanken kommen zur Ruhe. In diesem Sinne lädt das Haus Felsenkeller Sie zur Wiederherstellung oder Erhaltung Ihres inneren und äußeren Gleichgewichts zu diesem Kurs ein. Die Übungen sind für jedes Alter geeignet.

Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt in den Bewegungen der Tai Chi-Form, die speziell helfen, im Alltag das Loslassen von Spannungen und Stress zu praktizieren.

Die Kursgebühr beträgt 80 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de