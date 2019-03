Veröffentlicht am 20. März 2019 von wwa

SASSENROTH – Paraglider landet in Baumwipfeln – Dienstagnachmittag, 19. März, um 16:04 Uhr ertönten die Melder bei den Einheiten Sassenroth, Herdorf und Daaden. Einsatzstichwort war ein sogenannter “Fluggeräteunfall” in Sassenroth. Hierbei handelte es sich um einen Paraglider der bei seinem Flug abgestürzt und im Wipfel einer hohen Tanne hängengeblieben war. Glücklicherweise hatte er Halt auf einem Ast finden können, so dass die Rettung mit Ruhe und Bedacht erfolgen konnte. Die nachgeforderte Einsatzgruppe Absturzsicherung aus Weitefeld konnte den Paraglider nicht erreichen, da ihr Material für solch ein Szenario nicht vorgesehen ist. Daher wurde ein professioneller Baumkletterer nachgefordert. Dieser erreichte den Paraglider, geseilt ihn ab, löste auch den Schirm aus dem Baumwipfel und brachte ihn mit auf den Boden. Der Paraglider wurde durch den DRK Ortsverein Herdorf, der den Rettungsdienst abgelöst hatte, in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz wurde vor Einbruch der Dämmerung beendet. Insgesamt befanden sich 52 Einsatzkräfte für über zwei Stunden vor Ort. (ace) Fotos: FFW VG Daaden/Herdorf