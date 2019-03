Veröffentlicht am 19. März 2019 von wwa

REIFERSCHEID – Einwohnerversammlung in Reiferscheid – Am Donnerstag, 28. März 2019, findet ab 20:00 Uhr im „Gefrierhäuschen“ in Reiferscheid, Mittelstraße 6, eine Einwohnerversammlung gemäß § 16 GemO statt, zu der alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind.

Tagesordnung:

Information zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019; Aufstellung einer Empfehlungsliste für interessierte Bürger/innen zur Beteiligung am Ortsgemeinderat; Verschiedenes.

Friedhelm Bay Ortsbürgermeister