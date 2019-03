Veröffentlicht am 19. März 2019 von wwa

DAADEN – Wohnungsbrand am Dienstagvormittag in Daaden – Am Dienstagvormittag, 19. März, kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Mittelstraße 35, in Daaden. Nach Angaben der eingesetzten Rettungskräfte und Befragung der vor Ort befindlichen Beteiligten kam es im Zusammenhang mit dem Anzünden eines Kaminofens zu einem Brand in der Wohnung. Die Personen aus der Wohnung und dem Gebäude konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation und leichten Verbrennungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Wohnung wurde stark brandgeschädigt und ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Die Kripo Betzdorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Daaden mit 25 Mann im Einsatz. Quelle: Polizei