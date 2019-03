Veröffentlicht am 19. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sportlerehrung der Verbandsgemeinde Altenkirchen/Flammersfeld – Im Rahmen einer Feier zur Sportlerehrung der beiden Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld überreichten Bürgermeister Fred Jüngerich und der 1. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Flammersfeld Rolf Schmidt-Markoski den betreffenden Ehrenamtlern, Sportlern und Mannschaften entsprechende Urkunden und Ehrennadeln. Gerahmt wurde die Veranstaltung von Tanzdarbietungen der Oberlahrer Tanzformation „Just for Fun“. Ehrung der Ehrenamtler für mindestens 20 Jahre ehrenamtliche Vereinstätigkeit: Tennisclub Rot-Weiß Flammersfeld: Ulrike Vopel, Hartmut Bartels; Schützenverein Orfgen: Horst Strickhausen, Horst-Walter Schuh, Karl-Heinz Telke, Uwe Ackermann; SV Maulsbach: Ulrich Kählitz, Frank Schüler, Elmar Deneu, Frank Heuten; SV Güllesheim: Hans-Werner Fischer, Friedrich Schug; SV Leuzbach-Bergenhausen: Uwe Krämer, Stefan Müller, Wolfgang Griffel; SV „Adler“ Michelbach: Tanja Reichel; VFL Oberlahr/Flammersfeld: Rainer Wilfert, Wolfgang Schmidt, Rainer Göttel; FC Willroth: Bernd Kambeck; WSN Neitersen: Bodo Nöchel, Ulf Imhäuser, Ralf Trautmann, Christiane Pfeiffer; SSV Weyerbusch: Rainer Micknewitz, Günter Schäfer, Alexander Stahl; Sportfreunde Ingelbach: Paul-Gerhard Hachenberg, Elke Bay; Badminton-Club Altenkirchen: Nicky Abegunewardene, Harald Drumm; Taekwondo: Michael Ogloblinski, Jill-Marie Beck; ASG Altenkirchen: Torsten Klein, Petra Grab, Friedhelm Hermes, Erich Neuhaus, Marlies Nolden, Fred Nolden.

Ehrung der Sportler: SV Maulsbach: Frank Schüler, Gerd Peter, Katharina Kählitz, Manuel Schmidt, Jonas Heuten; Westerwälder Radsportfreunde: Nicole Müller; SV Leuzbach-Bergenhausen: Hartmut Hoppe, Carina Wessler; SV „Adler“ Michelbach: Doris Kuklik, Karl-Heinz Kuklik, Bernd Schleiden, Günter Imhäuser, Hermann Kanthak, Günter Schleiden; VFL Oberlahr/Flammersfeld: Yannik Schüler; DLRG Altenkirchen: Jerome Osterkamp, Marcel Hörter, Jennifer Krämer, Tobias Dr. Rodina, Geesche Brenncke, Harald Bracht; ASG Altenkirchen: Herbert Rössling, Ulrich Gans, Patrizia Müller, Alexandra Schumacher, Yvonne Heidepeter, Friedhelm Adorf; SSV Almersbach: Ahferom Teame; SPORTING Taekwondo: Veli Altay, Maxim Becker, Sang Do Duc, Max Morozov, Kai Morozov, Michael Ogloblinski, Leonhart Prusko, Maik Schulz, Lara Schwab, Damian Derr, Jonas Yagop, Julien Pascal Weber, Leni Schwab, Emily Kunz; Altenkirchener Bogenschützen: Achim Schmidt, Philip Graben, Heike Berk, Ernst Karlowsky, Tim Euler, Dieter Land, Lukas Land, Willi Bergk, Steffen Schwaldt, Irmgard Deutsch-Höfer, Martin Koini, Ulrike Koini, Nadine Salzmann.

SV „Adler“ Michelbach: Doris Kuklik, Günter Imhäuser, Bernd Schleiden Körperbehinderte (SH2/AB2 m HM) 3. Platz LVM 2014 Zimmerstutzen, Landesverbandsmeisterschaften, Doris Kuklik, Herrmann Kanthak, Bernd Schleiden 1. Platz LVM 2015 Zimmerstutzen, Körperbehinderte (SH2/Ab2 m HM) Bernd Schleiden 1. Platz LVM 2017 Zimmerstutzen, Körperbehinderte (SH2/AB2 m HM) Herrmann Kanthak 3. Platz LVM 2017 Luftgewehr, Körperbehinderte (SH2/AB2 m HM) Günter Imhäuser 3. Platz LVM 2017 KK 100 m, Körperbehinderte (SH2/AB2 m HM); Tobias Holzapfel, Pascal Eitze, Moritz Imhäuser 6. Platz LVM 2018 Luftgewehr, Schüler.

WSN Neitersen: SG Neitersen/Altenkirchen Meister Kreisliga C + Sieger Kreispokal C/D-Klasse 2015/2016 2 Aufstieg Kreisliga A (2. Platz, Relegation) + 2. Platz Kreispokal A/B-Klasse 2016/2017, 1

SSV Almersbach/Fluterschen: Mannschaft Saison 2014/2015 Staffelsieger C-Klasse, 2. Mannschaft Saison 2014/2015 Staffelsieger D-Klasse1. Mannschaft Saison 2014/2015 Kreispokalsieger C/D Klasse Saison 2015/2016 Staffelsieger B-Klasse Saison 2015/2016 Kreismeister der B-Klasse

DLRG Altenkirchen: Marcel Hörter Tobias Dr. Rodina Philipp Sander Nico Asbach Mariusz Gasiorek 10. Platz 100/M DSM 2017 in Andernach; Jana Pflicht Jasmin Jünger Angela Grau Franziska Kuchhäuser Selina Bachenberg 15. Platz 100/W DSM 2017 in Andernach; Geesche Brenncke Jennifer Krämer Kristina Wiesmaier Simone Bellersheim Carina Quast 9. Platz 140/W DSM 2017 in Andernach

DLRG Altenkirchen: Jerome Osterkamp Maximilian Schneider Luca Tscharnezki Jonathan Jung Tom Krischun 16. Platz 17-18/M DM 2017 in Hagen; Jerome Osterkamp Lucas Schneider Luca Tscharnezki Max Enders Noah Wendt 10. Platz 17-18/M DM 2018 in Leipzig

Altenkirchener Sportgemeinschaft: JSG AK-Neitersen E 1 Jugend Futsal-Rheinlandmeister 2018; JSG AK-Neitersen B 1 Jugend 2. Platz Futsal Regionalmeisterschaften Südwest 2019; Tennis Damen 30 Rheinlandmeister 2018; Tischtennis 1. Damen Aufstieg in die Regionalliga 2015; Tischtennis Damendoppel Yvonne Heidepter Sonja Hackbeil Sieger Rheinlandmeisterschaften Seniorinnen Doppel Ü 40 – 2019; Tischtennis Damendoppel Julia Schuh 3. Platz 2016 Deutschen Individualmeisterschaften = Oberligaebene

SPORTING Takewondo: Eugen Kiefer verschiedene nationale und internationale Titel als Mannschaft „SPORTING Taekwondo“. Fotos: R. Wachow Weitere Fotos befinden sich in der Fotogalerie