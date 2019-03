Veröffentlicht am 19. März 2019 von wwa

GIESENHAUSEN – In Giesenhausen wird erstmals eine Vorschlagsliste erstellt – Für ein Bürgergespräch waren in Giesenhausen alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Thema des Abends war eine mögliche Aufstellung einer Gemeinschaftsliste für die Wahl des Gemeinderats bei der Kommunalwahl im Mai 2019.

Die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer informierten sich im Dorfgemeinschaftshaus über die Möglichkeiten, wie eine Gemeinschaftsliste erstellt werden kann. Bislang fand in Giesenhausen immer eine Mehrheitswahl ohne konkreten Wahlvorschlag statt. Für die Wahl erhalten die Wählerinnen und Wähler dann einen leeren Stimmzettel, auf den sie eigenhändig die Personen aufschreiben, die sie in den Gemeinderat wählen möchten. In der Vergangenheit führte dies dazu, dass häufig Personen benannt wurden, die gar nicht kandidieren wollten. Gleichzeitig erhielten viele Personen nur eine oder zwei Stimmen.

Auf der Versammlung wurden die Möglichkeiten aufgezeigt, wie das Verfahren optimiert werden kann. Es besteht die Möglichkeit, einen formellen Wahlvorschlag zu erstellen. Hierzu ist ein aufwendiges bürokratisch festgelegtes Verfahren erforderlich, d.h. es müssten Versammlungsleiter, Schriftführer und eine Wahlkommission bestimmt werden. Die Kandidaten müssten sich auf eine feste Reihenfolge einigen. Und schließlich wäre im Vorfeld eine Wahl in der Versammlung über die Aufstellung der Kandidaten erforderlich. Der dann erstellt Vorschlag könnte dann als Wahlvorschlag eingereicht werden.

Da dieses Verfahren recht komplex ist, entschied man sich in der Versammlung einstimmig für einen einfacheren Weg: Alle, die gerne im Gemeinderat mitwirken möchten, tragen sich auf einer Vorschlagsliste ein. Diese Vorschlagsliste wird alphabetisch sortiert und dann im Vorfeld der Wahl an die Haushalte im Dorf verteilt.

Die ausgegebenen Stimmzettel sind dann zwar weiterhin leer. Allerdings haben die Wähler in Giesenhausen dann mit der Vorschlagsliste ein Hilfsmittel zur Hand, mit dem sie den Stimmzettel ausfüllen können. Ganz wichtig: Die Vorschlagsliste ist nur ein Vorschlag; selbstverständlich dürfen auch weiterhin andere Personen auf dem Stimmzettel eingetragen werden.

Bislang sind auf der Vorschlagsliste 12 Personen benannt. Wer noch gerne auf der Vorschlagsliste mit aufgeführt werden möchte, meldet sich bitte bis spätestens 31. März 2019 bei einem Mitglied des Gemeinderats.

Weitere Informationen zur Arbeit des Gemeinderates und zum Wahlverfahren finden sich auch auf der Homepage der Ortsgemeine www.giesenhausen.de, oder bei den Mitgliedern des Gemeinderates. Michael Meier Ortsbürgermeister