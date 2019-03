RODENBACH – Einladung der SPD zum Bürgergespräch in Rodenbac

Veröffentlicht am 19. März 2019 von wwa

RODENBACH – Einladung der SPD zum Bürgergespräch in Rodenbach – Der Ortsverein der SPD Niederbieber-Segendorf lädt zum jährlichen Bürgergespräch am Sonntag, 24. März 2019 nach Rodenbach ein. Um 10:30 Uhr beginnt der traditionelle Rundgang, Treffpunkt am „Dorftreff“, Niederbieberer Str. 28, 56567 Neuwied und im Anschluss ab 11:00 Uhr findet in den Räumlichkeiten des „Dorftreffs“ der gemeinsame Austausch statt. Für Fragen und Anregungen stehen der Vorstand des Ortsvereins, Fredi Winter MdL, Bürgermeister Michael Mang, Stadtratsfraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz, Geschäftsfeldleiter SBN, Frank Schneider und die Stadtratsmitglieder Sigurd Remy, Dieter Mees, Petra Grabis sowie Ortsvorsteher Uwe Preis zur Verfügung. Die SPD Niederbieber-Segendorf freut sich auf eine rege Teilnahme.