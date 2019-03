Veröffentlicht am 18. März 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN/BERLIN – Studienfahrt nach Berlin – Der LandFrauenverein Bezirk Altenkirchen bietet vom 15. bis 18. August 2019 eine Studienfahrt nach Berlin an. Im Programm stehen neben einem abendlichen Stadtrundgang in Berlin eine Führung durch den Berliner Dom, eine Stadtrundfahrt in Potsdam mit Besuch im Park Sanssouci, eine Ganztages-Spreewald-Rundfahrt mit Reiseleitung und eine zweistündige Kahnfahrt.

Auf der Rückfahrt wird ein Zwischenstopp bei der „Viba-Nougat-Welt“ in Schmalkalden mit Besichtigung und Werksverkauf gemacht. Gefahren wird mit einem Reisebus der Firma Ralf Haas, Weyerbusch und die Reisegruppe wohnt in Berlin in dem 4 Sterne Hotel „Berlin Berlin“ am Lützowplatz.

Teilnehmen können alle Interessierten, auch Männer und Nichtmitglieder. Da nur noch wenige Plätze frei sind, wird um Anmeldung bis spätestens 15. April 2019 bei Bärbel Schneider Telefon: 02681-7117 oder unter landfrauen.ak@googlemail.com gebeten. Fotos: Malte Isele/Yannick Wachow