Veröffentlicht am 18. März 2019 von wwa

NEUWIED – Feuerwehr Neuwied schließt Deichtor – An der Wied gibt’s nasse Füße und die Feuerwehr Neuwied macht Deichtor dicht – Die Regenfälle der vergangenen Wochen haben Rhein und Mosel und seine Nebenflüsse, Lahn und Wied stark ansteigen lassen. Mit Blick auf die steigenden Pegel ist die hiesige Feuerwehr in Alarmstimmung. Waren am Samstag die ersten Uferpromenaden überspült, hatten einen Tag später schon die Enten, die Straße für sich allein. An Rhein und Mosel sind die Hochwassermeldehöhen überschritten worden. Während der Wasserstand der Mosel am Pegel in Trier seinen vorläufigen Höchstwert mit 6,61 Metern am Samstagabend erreicht hat und die Mosel nun erst mal sinkt, ist die Tendenz beim Rhein zunächst weiter steigend.

Das war auch der Grund für die Bereitschaft der Neuwieder Feuerwehr, das erste Deichtor an der Pfarrstraße zu schließen. Dort in der Nähe des Pegelturms ist die tiefste Stelle und ein Wasserstand von sechs Metern am Pegel Andernach ist für die Neuwieder Feuerwehr der Anlass die Deichtore zu schließen. Gegen 15:00 Uhr am Sonntag rückten zehn Kameraden der Bereitschaft mit zwei Fahrzeugen und einem Kranwagen aus, um das erste Tor zu schließen. Die Tore sind, wenn sie nicht benötigt werden, im Lager des Katastrophenschutzes im Engerser Feld gelagert.

Hand in Hand mit Kranführer Thomas schafften die zehn Floriansjünger unter Leitung von Oberbrandmeister Christian Ross in 60 Minuten, die Schotten dicht zu kriegen. Dass diesmal jeder Handgriff saß, war einer Übung vor sechs Wochen zu verdanken. Für den Leiter der Wachabteilung 2, Christian Ross, der 2009 aus dem Westerwald zur Feuerwehrwehr nach Neuwied kam, ist es nach einem Dutzend Hochwassertor-Einsätzen schon Routine. Für den frisch gebackenen Hauptlöschmeister Phillip Pahl, der angeseilt auf der Deichmauer die Stahl-Pfosten annehmen musste, doch recht aufregend. Während der Rhein an diesem stürmischen Sonntag pro Stunde fünf Zentimeter steigt, ist dieser Einsatz erst mal erfolgreich beendet und die Neuwieder brauchen dank geschlossenem Deichtor nicht mit Gummistiefeln durch die Stadt zu laufen. Das Hochwassermeldezentrum in Mainz geht in einer Vorhersage für den Rhein für die nächsten Tage von fallenden Wasserständen aus. (mabe) Fotos: Becker – Weitere Fotos in der Fotogalerie –