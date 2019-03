Veröffentlicht am 18. März 2019 von wwa

PRACHT – Obstbaumschnittkurs wurde in Pracht unter dem Motto „der richtige Schnitt zum richtigen Zeitpunkt“ durchgeführt – In Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde Altenkirchen hat die Ortsgemeinde Pracht einen Obstbaumschnittkurs durchgeführt. Dreizehn interessierte Teilnehmer aus Pracht und aus Nachbarortschaften wurden vom Ortsbürgermeister Udo Seidler und Olaf Riesner-Seifert in der Gaststätte „Am Dorfplatz“ in Pracht begrüßt. Unter dem Motto „der richtige Schnitt zum richtigen Zeitpunkt“ wurde im theoretischen Teil des Kurses die Besonderheiten beim Obstbaumschnitt aufgezeigt.

Harry Sigg von der NABU aus Altenkirchen übermittelte in seiner besonderen Art den Kursteilnehmern das Grundwissen zur Pflege und Erhaltung von Obstbäumen. Neben den Kenntnissen zum Pflanzschnitt, dem Erziehungsschnitt, Überwachungsschnitt und dem Verjüngungsschnitt wurde auch erklärt, wie man einen Obstbaum richtig pflanzt. Auch wurden viele Fachbegriffe wie den Mitteltrieb, den Leitast und dem Fruchtast erläutert. Nach drei Stunden Theorie und einem Imbiss ging es raus in die Natur.

In der Ortsgemeinde Pracht gibt es insgesamt 2.069 Obstbäume (Ergebnis aus der Obstbaum-Jahrhundert-Zählung 2013). Allein auf den Gemeindeeigenen Flächen stehen 225 Obstbäume, die auch gepflegt werden wollen. Zunächst ging es zur Streuobstwiese der Ortsgemeinde und anschließend zur Obstbaumallee am Feldweg „Bitzbruch“. Dort konnten die Kursteilnehmer die zuvor gelernten Schnittregeln anwenden. Doch bevor es losging wurden die Teilnehmer in das Arbeitsgerät eingewiesen. Welche Handschere und Handsäge sollte man verwenden? Welche Leiter sollte man nehmen? Wie stelle ich die Obstbaumleiter richtig an den Obstbaum?

In Gruppen aufgeteilt konnten die Kursteilnehmer unter Anleitung von Olaf Riesner-Seifert und Harry Sigg zuerst an den zwei bis drei Jahre alten und anschließend bei den zehn- bis 15jährigen Obstbäumen ihr theoretisches Wissen in der Praxis anwenden. Schnell musste man feststellen, dass die Zuordnung zum „Mitteltrieb, Leitast und Fruchtast“ nicht so einfach war. Aber unter der sehr guten Anleitung schaffte es jeder Kursteilnehmer die Begriffe richtig zuzuordnen, die Astschere und die Säge gezielt und richtig anzusetzen.

Am Ende des Tages waren sich alle Teilnehmer einig, dass man sehr viel dazu gelernt hat und in Zukunft seinen eigenen Obstbaum anders (richtig) pflegen wird. Ortbürgermeister Udo Seidler bedankte sich bei Olaf Riesner-Seifert und Harry Sigg für den schönen informationsreichen Tag. Die Teilnehmer hatten den Wusch an die Kursleiter, dass in nächster Zeit auch mal einen „Obstbaumschnittkurs zur Erhaltung und Verjüngung von Altbäumen durch Sommerschnitt“ in Pracht durchgeführt würde. (udse) Fotos: OG Pracht – Weitere Fotos befinden sich in der Fotogalerie –