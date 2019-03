Veröffentlicht am 18. März 2019 von wwa

WEYERBUSCH – Weyerbuschs Wanderwege sind wieder wunderbar wanderbar – Der Verkehrs- und Bürgerverein bedankt sich bei allen Helfern – Trotz des nasskalten Wetters beteiligten sich wieder 54 Weyerbuscher und Hilkhausener an der Flurreinigungsaktion, zu der der Verkehrs- und Bürgerverein Weyerbusch aufgerufen hatte. Fast die Hälfte der Teilnehmer waren Schülerinnen und Schüler der Grundschule Weyerbusch. Aufgeteilt in vier Gruppen durchkämmten sie die Straßenränder rund um den Ort. „Ich hätte nie geglaubt, was da zusammenkommt“ staunte eine Grundschülerin, die mit anderen Kindern den Wanderweg W3 zwischen Weyerbusch und Hilkhausen säuberte.

Der Geschäftsführer des Verkehrs- und Bürgervereins Peter Stöckigt dankte allen Helferinnen und Helfern sowie den Gestellern der Fahrzeuge und Gespanne. Im Feuerwehrhaus gab es anschließend einen stärkenden Imbiss und Getränke. Der Pizza-Service Simsek spendierte für alle eine leckere Riesenpizza, die reißenden Absatz fand. (pest) Foto: Marc Hassel

Foto: Das Bild zeigt die beteiligten Schulkinder mit ihren Betreuern Lehrerin Leonie Edelhoff und Konrektor Marc Hassel.