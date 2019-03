NISTERBRÜCK – Hangrutsch blockiert die K 133

Veröffentlicht am 18. März 2019 von wwa

NISTERBRÜCK – Umweltereignis – Hangrutsch an der K 133 – Samstagnacht, 16. März, gegen 23:07 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin, dass die K 133 (Nistertalstraße) zwischen Nisterbrück und Hahnhof durch Erdreich blockiert sei. Vermutlich infolge der starken Regenfälle der letzten Tage geriet der Hang gleich zu Beginn der Nistertalstraße ins Rutschen und blockierte die gesamte Fahrbahn. Die K 133 wurde in beiden Richtungen komplett gesperrt. Am Sonntag erfolgten die Aufräumarbeiten durch die Straßenmeisterei Betzdorf. Quelle: Polizei