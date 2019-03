Veröffentlicht am 20. März 2019 von wwa

WALLMENROTH – 15. Dreckwegmachtag in Wallmenroth – Mitmachen beim Dreckwegmachtag am Samstag, 06. April 2019 – Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind eingeladen, beim Saubermachen im Dorf zu helfen. Treffpunkt ist um 09:00 Uhr am Glockenhaus. Mittags wird zum Abschluss ein Eintopf gereicht. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer „müssen nicht den ganzen Tag arbeiten“, es reichen schon ein bis drei Stunden der Mithilfe aus. Die Eltern sind aufgerufen auch ihre Kinder zur Mithilfe zum Schutz der Umwelt zu motivieren. Auch die Jugendlichen sind herzlich willkommen Feld und Flur zu säubern! Kontakt: info@wallmenroth.de oder 0170/9339469