Kellerbrand in Mudersbach schnell gelöscht

Veröffentlicht am 17. Januar 2019 von wwa

MUDERSBACH – Kellerbrand in Mudersbach – Zu einem Kellerbrand in der Koblenzer-Straße wurden am Dienstagabend15. Januar, gegen 18:45 Uhr die Löschzüge des Ausrückbereiches Siegtal – Brachbach, Mudersbach, Niederschelderhütte – alarmiert. Dort war im Keller eines Gebäudes ein Sicherungskasten in Brand geraten. Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich Zugang zum Brandherd. Das Feuer wurde zügig gelöscht und im Anschluss der Raum mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht und das Gebäude belüftet. Zwei während des Brandes anwesende Personen wurden vorsorglich wegen Verdacht auf Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Neben den Siegtaler Einsatzkräften waren Teile der Feuerwehren Kirchen und Wehbach sowie die Polizei Betzdorf und der Rettungsdienst aus Kirchen am Einsatz beteiligt. Nach circa zwei Stunden wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. (stk) Fotos: „PuMA VGFW Kirchen“