DRK Planspiel in Form einer Führungssimulation

ELKHAUSEN – Führungskräfte des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen bilden sich fort – Die Führungs- und Leitungskräfte der Bereitschaften des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen trafen sich zu einer Fortbildung im Haus Arche Noah Marienberge Elkhausen. Inhalt der Übung war ein Planspiel in Form einer Führungssimulation. Als Ausbilder fungierten die Kameraden vom DRK-Kreisverband Westerwald. Nach einer ausführlichen Einführung am Freitagabend ging es am Samstagmorgen frisch ans Werk.

Die angenommene Lage stellte dabei die Teilnehmer vor eine echte Herausforderung. An einer Böschung der B62 zwischen Betzdorf und Kirchen hatte sich ein Holzpolter gelöst und war den Hang hinab auf die Straße gerutscht, wo die Baumstämme einen Linienbus sowie mehrere PKW´s trafen. Folge daraus war ein sogenannter Massenanfall von Verletzten (MANV). Die ersteingetroffenen Einheiten des Rettungsdienstes erkannten schnell, dass hier eine Vielzahl von weiteren Kräften erforderlich sein würde. Die gesamte Einsatzabwicklung fand dabei an Magnettafeln in Echtzeit statt. Auch die Verletzungsbilder der Patienten unterschiedlicher Kategorien entwickelten sich dynamisch, um einen möglichst realitätsnahen Verlauf zu gewährleisten. Die Einsatzkommunikation erfolgte über Digitalfunk unter Führung des Einsatzleitwagens.

Kreisbereitschaftsleiter Udo Schmidt zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Ablauf der Simulation. Zusammen mit den Kollegen aus dem Westerwald einigte man sich auf eine regelmäßige Wiederholung unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien.(madr) Foto: DRK AK

