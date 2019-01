Veröffentlicht am 17. Januar 2019 von wwa

WISSEN – Spende an die Kindertagesstätte „Adolph Kolping“ – Beim gut besuchten Neujahrsempfang der katholischen Kirchengemeinde Wissen wurde auch eine Spende an die Kindertagesstätte „Adolph Kolping“ übergeben. Empfänger war deren Leiterin Bernadette Alff. Verwendet wird der von der heimischen Kolpingsfamilie, hier vertreten durch den Vorsitzenden Richard Walter, zur Verfügung gestellte Betrag zur Anschaffung von pädagogisch wertvollem Spielmaterial. Weiterhin dankte man den Sternsingern für ihren Gang zu den Häusern und natürlich auch allen, die das diesjährige Hilfsprojekt des Kindermissionswerks mit ihrer Spende unterstützt haben. Vergessen wurde auch nicht ein großes Lob an Pizzabäcker „Pippo“ und sein Küchenteam für den wie immer einwandfreien Service. (pr.)