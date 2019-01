Veröffentlicht am 16. Januar 2019 von wwa

MUDERSBACH – 83jährige Frau nach Verkehrsunfall verstorben – Die 83jährige Fußgängerin, die bei einem Verkehrsunfall am Montag, den 14. Januar 2019 schwer verletzt wurde, ist im Krankenhaus an ihren Verletzungen verstorben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Frau wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Mudersbach – Niederschelder Hütte schwer verletzt. Die Fußgängerin hatte den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in der Kölner Straße genutzt, als sie von dem Pkw eines 67jährigen Autofahrers erfasst wurde. Der 67jährige hatte die Kölner Straße aus Richtung Siegen kommend in Richtung Betzdorf befahren und die Fußgängerin offensichtlich übersehen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei