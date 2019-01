Veröffentlicht am 17. Januar 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zweite Alpha-Stammtisch im Haus Felsenkeller – Am Mittwoch, den 6. Februar, um 19:00 Uhr, lädt das Haus Felsenkeller zum zweiten Alpha-Stammtisch ein. Kooperationspartner ist die regionale Netzwerkstelle des Projekts „GrubiNetz Kompetenznetzwerk Grundbildung und Alphabetisierung-Rheinland-Pfalz“. Nach der anregenden Gesprächsrunde des 1. Stammtisches im letzten Herbst, können jetzt Ideen weiterentwickelt werden und neue Aspekte hinzukommen.

Mehr als sieben Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren in Deutschland können keine zusammenhängenden Texte lesen oder schreiben. Das sind 14,5 Prozent der Bevölkerung. So lautet das Ergebnis der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten leo. – Level-One Studie der Universität Hamburg. Das Haus Felsenkeller führt seit Jahren Kurse zur Alphabetisierung durch und freut sich auf den Austausch mit Akteuren und Interessierten. Ein Schwerpunkt an diesem Abend ist die gemeinsame Planung einer Öffentlichkeitsaktion 2019, um auf das Thema Grundbildung aufmerksam zu machen und über Lernangebote vor Ort zu informieren.

Es sind alle Personen und Einrichtungen eingeladen, die betroffenen Menschen in ihrem Alltag begegnen und sich über Unterstützungsmöglichkeiten informieren und austauschen möchten. Ganz herzlich sind auch alle Menschen mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben eingeladen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme ist kostenfrei. Getränke und Essen können im Restaurant gekauft werden. Weitere Informationen im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412.