ALTENKIRCHEN – Fortbildungen für Pädagogen im Haus Felsenkeller – Wir sind die Medienprofis von heute! (Medienbildung mit Unterstützung von digitalen Medien) am Mittwoch, 06. und 13. Februar, von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Medien spielen bei den Kindern heute immer früher eine große Rolle. In den Familien spielen sie mit Smartphone und Tablet und die Faszination der Geräte auf Kinder ist unumstritten. Pädagogen/innen sollen Kinder deshalb schon in frühem Alter auf den Umgang mit modernen Medien vorbereiten. Hierfür das nötige Wissen und zusätzlich gute Ideen für eine gelungene Umsetzung zu haben, ist eine große Herausforderung. Mit Medien kompetent umgehen und einen kreativen Lernprozess gestalten – das kann in diesem Kurs gelernt werden.

Die Kompetenzen von Erzieher/innen und Lehrer/innen werden aktuell stark diskutiert. Hier können Sie Kompetenzen aufbauen. Michaela Weiß-Janssen unterweist in der kreativen Einbindung moderner Technik in die täglichen Aufgaben. Die Kursgebühr beträgt dank der Kooperation mit dem Kreismedienzentrum, Altenkirchen nur 40 Euro.

Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.

Es wird um eine Anmeldung mindestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten!