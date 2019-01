Veröffentlicht am 16. Januar 2019 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall mit Hund – Am Mittwochmorgen, 16. Januar, gegen 05:15 Uhr, wurde in der Straße Glockenfeld ein Hund von einem Pkw erfasst. Der Hund jaulte auf und lief davon. AM Fahrzeug entstand Sachschaden. Wer Hinweise auf den Halter des Hundes machen kann, wird gebeten sich an den Polizeibezirksdienst in Herdorf oder die Polizei in Betzdorf zu wenden. Quelle: Polizei