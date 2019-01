Veröffentlicht am 17. Januar 2019 von wwa

KOBLENZ – Anmeldeportal jetzt freigeschaltet: Ab sofort Plätze für den Hochschulinformationstag am 22. Februar sichern – Ab sofort ist das Anmeldeportal für den Hochschulinformationstag (HIT) freigeschaltet, der am 22. Februar 2019 am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz stattfindet. Alle Interessierten können sich nun ihre Teilnahme an den spannenden Workshops und Führungen sichern. Darüber hinaus erwarten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Vorträge, Schnuppervorlesungen und Beratungsangebote, für die keine vorherige Anmeldung erforderlich ist. Von 08:00 bis 17:00 Uhr stehen die Türen in der Konrad-Zuse-Straße für alle Neugierigen offen. Der Eintritt ist frei.

Der Hochschulinformationstag richtet sich an alle Interessierten, insbesondere an Schülerinnen und Schüler, die kurz vor dem Abitur oder Fachabitur stehen sowie an beruflich Qualifizierte, die sich weiterentwickeln möchten. Die Veranstaltung lädt dazu ein, Studienmöglichkeiten und neue berufliche Perspektiven zu entdecken sowie die Hochschule kennenzulernen.

Unter dem Motto „Hungrig nach Wissen?“ präsentieren die Fachbereiche der drei Standorte – Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen – ihr Studienangebot und geben Einblick in Wissenschaft und Lehre. Unter anderem beinhaltet das abwechslungsreiche Programm Schnuppervorlesungen zum Thema „Wie zersäge ich ein U-Boot?“ oder „Wofür braucht man Gummiseile im Beton?“. Versuche im Hochspannungslabor und Experimente zu Elektrosmog können hautnah miterlebt werden. Der Workshop der Allgemeinen Studienberatung gibt Tipps für die Vorgehensweise bei der Studienwahl. Eine Boombox fürs Smartphone oder ein elektronisches Lauflicht können in einem der technischen Workshops selbst gebaut werden. Zusätzlich berichten Studierende in einer Talkshow aus ihrem Studentenleben und stehen für eine Campusführung bereit.

An den Info-Ständen im offenen Foyer finden Besucherinnen und Besucher ein breit gefächertes Beratungsangebot. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Studierende der sechs Fachbereiche stellen die verschiedenen Studiengänge vor und stehen für Fragen zur Verfügung. Dabei sind die unterschiedlichen Studienformen vom klassischen Präsenzstudium über das duale Studium bis hin zum berufsbegleitenden Fernstudium abgedeckt. Die Serviceeinrichtungen der Hochschule informieren zu Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, Studienfinanzierung oder dem Studieren im Ausland. Auch die Agentur für Arbeit, IHK und HWK sowie die Initiative Arbeiterkind sind mit ihrem Angebot präsent.

Erstmalig mit dabei ist in diesem Jahr der InnoTruck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), der auf Einladung der Hochschule einen Tour-Stopp am RheinMoselCampus einlegt. Das Ausstellungsfahrzeug steht am HIT in der Zeit von 08:30 bis 14:30 Uhr für einen Besuch offen. Auf zwei Stockwerken nimmt der Truck die Gäste auf eine spannende Entdeckungsreise in die Technologie mit. Die Besucherinnen und Besucher können selbst in die Forscherrolle schlüpfen –anfassen und ausprobieren lautet dabei die Devise. Ziel der Erkundung ist es, die Bedeutung technischer Innovationen für den Alltag zu vermitteln und auf diese Weise Begeisterung für wissenschaftlichen Fortschritt zu wecken. Für Führungen durch die Ausstellung sowie Erläuterungen und das intensive Gespräch stehen fachkundige Begleiter im InnoTruck bereit.

Das Studierendenwerk Koblenz sorgt am Hochschulinformationstag für das leibliche Wohl und bietet den Gästen die Möglichkeit, in der Mensa zu speisen und einmal mehr in den studentischen Alltag einzutauchen. Zusätzlich hat die Coffee-Bar mit ihrem Angebot an kalten und warmen Getränken sowie kleineren Snacks geöffnet. Das Veranstaltungsprogramm sowie weitere Informationen sind online unter www.hs-koblenz.de/hit abrufbar. Hierüber ist auch das Anmeldeportal verlinkt.